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Акции Tesla упали на 5% после смертельного ДТП и шуток о банкротстве‍


Рынки / Акции
  • #Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бумаги американской компании Tesla по по итогам торгов понедельника на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули на 5,1%, опустившись до $252 за акцию после заявления автопроизводителя о смертельном ДТП и первоапрельских шуток основателя Илона Маска, свидетельствуют данные торгов.

Такое настроение биржевых игроков связано с чередой негативных событий в компании.

23 марта тестируемый в режиме автопилота электрокар Tesla Model X попал в ДТП, в результате которого сама машина сгорела, а водитель умер от полученных травм. Через день Tesla заявила об отзыве 123 тыс седанов модели S, причиной стали неполадки электроусилителя руля. После этого международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг компании, отметив недостаток ликвидности у концерна. Еще одним фактором стала шутка создателя и директора компании Илона Маска 1 апреля о полном банкротстве Tesla.

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