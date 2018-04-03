FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 апреля


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, verte

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
2:30 AUDАвстралия - Индекс производственной активности AIG (март)57,563,1 (факт)
6:45 JPYАукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) 0,06%0,030% (факт)
7:30 AUDАвстралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель)1,50%1,5% (факт)
9:00 EURОбъём розничных продаж Германии (м/м) (февраль)-0,30% -0,7% (факт)
10:00 EURИзменение количества безработных в Испании -6,3 тыс -47,5 тыс
10:15 EURИспания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)5654,7
10:45 EURИталия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)56,855,6
10:50 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)53,653,6
10:55 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)58,458,4
11:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)56,656,6
11:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)55,254,8
16:30 USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
23:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)5,321 млн барр
23:30 USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBМосковская Биржа - данные по обороту торгов за март
 RUBАФК Система - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUBАФК Система - телеконференция менеджмента
 RUBЛенэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
 RUBМосковская биржа - закрытие реестра акционеров к ГОСА (26.04.2018, реестр для выплаты -15.05.2018)7,68 - див-д 20162,49 (1П2017) + 5,47 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBТаттелеком - закрытие реестра акционеров к ГОСА (27.04.2018, реестр для выплаты -15.05.2018)0,0091 - див-д 20160,019222 (рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBЧеркизово Групп - закрытие реестра на выплату фин. див-дов (ГОСА - 23.03)13,65 - див-д 201659,82 (1П2017) + 75,07 (фин) - див-д 2017
 RUBНКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ - ВОСА (реестр закрыт 07.02.2018, досрочные перевыборы СД)
 RUBРусГидро - СД (консолидированный бизнес-план (в т.ч. инвестпрограмма) Группы на 2018-2022, приоритетные направления деятельности компании)
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ