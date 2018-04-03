События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 апреля

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 1:00 USD США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) 2:30 AUD Австралия - Индекс производственной активности AIG (март) 57,5 63,1 (факт) 6:45 JPY Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) 0,06% 0,030% (факт) 7:30 AUD Австралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель) 1,50% 1,5% (факт) 9:00 EUR Объём розничных продаж Германии (м/м) (февраль) -0,30% -0,7% (факт) 10:00 EUR Изменение количества безработных в Испании -6,3 тыс -47,5 тыс 10:15 EUR Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 56 54,7 10:45 EUR Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 56,8 55,6 10:50 EUR Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 53,6 53,6 10:55 EUR Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 58,4 58,4 11:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 56,6 56,6 11:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 55,2 54,8 16:30 USD США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) 23:30 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 5,321 млн барр 23:30 USD США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

Российские события