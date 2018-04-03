События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 апреля

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|2:30
|AUD
|Австралия - Индекс производственной активности AIG (март)
|57,5
|63,1 (факт)
|6:45
|JPY
|Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|0,06%
|0,030% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия - Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель)
|1,50%
|1,5% (факт)
|9:00
|EUR
|Объём розничных продаж Германии (м/м) (февраль)
|-0,30%
|-0,7% (факт)
|10:00
|EUR
|Изменение количества безработных в Испании
|-6,3 тыс
|-47,5 тыс
|10:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|56
|54,7
|10:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|56,8
|55,6
|10:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|53,6
|53,6
|10:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|58,4
|58,4
|11:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|56,6
|56,6
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|55,2
|54,8
|16:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|5,321 млн барр
|23:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Московская Биржа - данные по обороту торгов за март
|RUB
|АФК Система - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)
|RUB
|АФК Система - телеконференция менеджмента
|RUB
|Ленэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
|RUB
|Московская биржа - закрытие реестра акционеров к ГОСА (26.04.2018, реестр для выплаты -15.05.2018)
|7,68 - див-д 2016
|2,49 (1П2017) + 5,47 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Таттелеком - закрытие реестра акционеров к ГОСА (27.04.2018, реестр для выплаты -15.05.2018)
|0,0091 - див-д 2016
|0,019222 (рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Черкизово Групп - закрытие реестра на выплату фин. див-дов (ГОСА - 23.03)
|13,65 - див-д 2016
|59,82 (1П2017) + 75,07 (фин) - див-д 2017
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ - ВОСА (реестр закрыт 07.02.2018, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|РусГидро - СД (консолидированный бизнес-план (в т.ч. инвестпрограмма) Группы на 2018-2022, приоритетные направления деятельности компании)