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Индексы РФ открылись в плюсе, акции ДВМП растут на 0,67%


Рынки / Индексы / Акции
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск вторника рос на 0,15% - до 2360 пунктов, индекс РТС - на 0,33% - до 1338,1 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом акции Дальневосточного морского пароходства - головной компании транспортной группы Fesco, в плюсе на 0,67% после значительного снижения в понедельник на фоне ареста совладельцем группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% "Трансконтейнера", группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.

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