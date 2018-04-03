Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", дорожают лишь расписки "Норникеля", АФК "Система" AFKS и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,93%, до 5,38 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,97%, до 68,23 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,68%, до 134,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели на 1,05% - до 4,82 доллара, "Газпром нефти" - на 0,48%, до 25,68 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 0,77%, до 1,94 доллара, Сбербанка SBER - на 3,11%, до 18,05 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,71%, до 22,32 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 1,12%, до 18,74 доллара, "Северстали" CHMF - снижались в стоимости на 0,07%, до 15,08 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,9% - до 24,68 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 0,6%, до 18,32 доллара, "Ленты" - на 1,68%, до 5,85 доллара. Цена расписок АФК "Система" увеличивалась на 0,62%, до 4,06 доллара.