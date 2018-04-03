Рубль снижается к евро и к доллару, несмотря на попытки роста нефти

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на попытки нефти скорректироваться вверх, отмечают трейдеры.

Сохранение геополитических рисков поддерживает осторожность среди игроков рынка, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.37 мск повышался на 16 копеек - до 57,64 рубля, курс евро - на 16 копеек - до 70,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ЛЕГКОМ МИНУСЕ

Курс рубля днем умеренно снижался к евро и к доллару, несмотря на попытки подрастания рынка нефти. Цены "черного золота" пытаются корректироваться вверх после провала накануне в район отметки 67 долларов за баррель сорта Brent.

Россия по итогам апреля рассчитывает достигнуть снижения добычи нефти в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+, первые дни месяца показывают, что исполнение идёт в полном объёме, сообщил во вторник министр энергетики РФ Александр Новак.

Министр добавил, что обсуждал с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом вопрос долгосрочного взаимодействия по окончанию сделки о сокращении добычи нефти, чтобы механизм, который был применен в рамках балансировки рынка, показал свою эффективность, как в многостороннем формате, так и в двустороннем.

Наконец, стало известно, что объем предложения нефти 14 стран ОПЕК по итогам первого квартала достиг минимального значения с подписания соглашения стран-членов ОПЕК и других нефтепроизводящих государств (ОПЕК+).

В то же время сохранение геополитических рисков на фоне сложных отношений России и западных стран из-за "дела Скрипаля" продолжают удерживать инвесторов от вложения в рубли, что сохраняет давление на его курс.

В итоге, курс доллара и евро повышался днем в пределах 0,3%. Рублевая цена "черного золота" остается немного ниже уровня четыре тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Позитивом для рубля выступает высокая цена на нефть, говорит Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал".

"С другой стороны свою роль в формировании курса сейчас играет Минфин, который выкупает значительную часть валюты в резервы. В связи с этим мы не ожидаем сильного движения курса рубля как сторону укрепления, так и в сторону ослабления", - добавил он.

Дифференциал в ставках продолжает притягивать интерес к рублю, даже в условиях политической турбулентности, говорит Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"В целом же больших потрясений для рубля в ближайшее время не ожидаем. От более агрессивной просадки в случае эскалации дипломатического конфликта валюту РФ может удержать слабость доллара на форексе, который участники рынка не находят привлекательным в условиях торговой войны, затеянной Трампом", - добавил он.