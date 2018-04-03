Евро дешевеет к доллару на рекордно слабых данных по еврозоне

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару во вторник днем, инвесторы отыгрывают самые сильное за 7 лет снижение показателя деловой активности в промышленности еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару опускался до 1,2291 доллара за евро с 1,2302 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 106,22 иены за доллар со 105,89 иены на прошлых торгах, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 90,11 пункта.

По сообщению исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте снизился до 56,6 пункта с 58,6 пункта в феврале. Индекс в марте продемонстрировал самое большое падение с июня 2011 года, а экономическая активность в промышленном секторе показала самый незначительный рост за последние восемь месяцев, отметила организация.

"Большой вопрос заключается в том, как будет изменяться индекс PMI дальше. Показатель по-прежнему находится на хорошем уровне, но нужно, чтобы динамика стабилизировалась в апреле", - считает аналитик JP Morgan Грег Фузеси (Greg Fuzesi), слова которого приводит агентство Рейтер.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за конфликтом между США и КНР. Китай со 2 апреля ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в размере 15% и 25% в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп 23 марта также подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая.

Опрошенные агентством аналитики ожидают, что администрация Трампа на этой неделе опубликует список китайских товаров, которые могут быть подвергнуты новым пошлинам со стороны США.