Рынок акций РФ умеренно растет вслед за нефтью

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно прибавляет по основным индексам вслед за нефтью.

Индекс Мосбиржи к 15.49 мск в плюсе на 0,19% - до 2260,86 пункта, индекс РТС - на 0,21%, до 1236,66 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 10 копеек - до 57,59 рубля, курс евро - на 7 копеек - до 70,8 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent дорожал на 0,28% - до 67,83 доллара за баррель.

РОСТ АКЦИЙ "ЧЕРКИЗОВО"

Акции "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, поднимаются на 0,83% на фоне сообщения компании о намерении провести вторичное размещение обыкновенных акций (SPO) с листингом на Московской бирже и планах после этого изменить дивидендную политику. Компания может ежегодно платить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Компания планирует привлечь примерно 150 миллионов долларов, которые направит на общекорпоративные цели, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения. Отмечалось, что после SPO, семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю.

"Я особого смысла в этом SPO не вижу, потому что владельцы "Черкизово" выкупали акции у внешних инвесторов в более благоприятной внешней ситуации, чем сейчас. Поэтому, скорее всего, они продадут дешевле, чем выкупали с рынка. Либо владельцам холдинга срочно потребовались деньги, либо сделка носит не только финансовый, но и защитный характер", - комментирует Сергей Свиридов, начальник аналитического департамента А1.

По его мнению, привлечение сторонних инвесторов повысит устойчивость компании в случае внешнего давления. Именно сейчас момент для выхода на биржу не самый подходящий, добавляет эксперт. Аппетит к риску на российский рынок у всех инвесторов снизился, отмечает он. "Если SPO пройдет успешно и его участниками будут серьезные западные институциональные инвесторы, это будет важным позитивным сигналом для рынка. Если этого не произойдет, то можно будет делать уже другие выводы", - добавляет эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции ЧТПЗ (6,41%), ВТБ (2,64%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции растут на 2,17%, префы - на 1,77%), акции "Полюса" (2,05%), "Уралкалия" (1,43%), а также акции ИСКЧ (1,11%) и акции "Роснефти" ROSN(1,08%).

"ВТБ планирует увеличить дивиденды за 2017 год в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, а также выполнить поручение правительства по дивидендам из расчёта 50% от прибыли по МСФО", - отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Среди лидеров падения - акции "Аптечной сети 36 и 6" (-2,92%), "М.Видео" (-2,32%), ГДР En+ (-1,6%), акции НМТП (-1,51%), "Трансконтейнера" TRCN(-1,32%), а также акции ДВМП (-1,14%), "Энел Россия" (-1,45%), "Юнипро" (-1,37%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что российский рынок останется под давлением внешнего фона, и, несмотря на относительно благополучный старт торгов, к вечеру уйдет в красную зону. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2220-2250 пунктов, прогнозирует он.

"Сейчас российские бумаги сохраняют свою привлекательность для инвестиций. В этом году, по оценкам экспертов, дивидендные выплаты составят примерно 40% от чистой прибыли компаний (по итогам 2016 года - около 35%), а средняя дивидендная доходность российских акций будет около 6-6,5% (в прошлом году 5-6%). Кроме того, рынок сейчас довольно низко оценен, а у индекса ММВБ сохраняется потенциал роста на 10-15% до конца года, который может реализоваться при отсутствии нагнетания геополитического напряжения и стабилизации ситуации", - оценил потенциал российского рынка Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал".

Российский рынок сохраняет стабильность, отмечает Евгений Линчик из компании " Сбербанк Управление Активами". Он, в свою очередь, ожидает нейтрально-негативной динамики фондовых рынков на этой неделе.