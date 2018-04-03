Биржи США в основном снижаются на геополитической напряженности

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник из-за геополитической напряженности, вызванной торговыми отношениями США и Китая, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,29%, до 23712,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,31%, до 6848,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,07%, до 2579,34 пункта.

На фондовые рынки по-прежнему оказывает давление обеспокоенность трейдеров относительно торгового спора США и КНР, особенно после того, как Китай с понедельника ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

"То, что происходит с торговой политикой, является реальной проблемой для инвесторов", - приводит агентство Рейтер слова главного экономиста Raymond James в Санкт-Петербурге, штат Флорида, Скотта Брауна (Scott Brown).

При этом корпоративные новости слегка поддержали инвесторов. В частности, американский производитель электромобилей Tesla сообщил о самом продуктивном квартале в истории компании. В первом квартале 2018 года Tesla произвела 34,494 тысячи машин, что на 40% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. После публикации отчета акции компании подорожали более чем на 5%.