НМТП не рассматривал вопрос делистинга с Лондонской биржи

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Новороссийский морской торговый порт NMTP(НМТП) на сегодняшний день не рассматривал вопрос возможного ухода компании с Лондонской биржи, заявил гендиректор порта Сергей Киреев.

"На сегодняшний день мы такой вопрос себе не задавали, но, возможно, будем оценивать плюсы, которые компания от наличия листинга в Лондоне имеет, и в перспективе - как это поможет нам, например, в реализации инвестиционной программы. Если мы найдем механизмы долгосрочного недорогого финансирования и нам для этого безусловно потребуется Лондонская биржа, я считаю, что мы примем однозначное решение", - сказал он в рамках конференц-звонка.

Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции находятся в свободном обращении.