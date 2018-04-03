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Объем торгов на Московской бирже в марте упал на 16,5%


Рынки / Акции

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте снизился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,2 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В марте 2018 года общий объем торгов на биржевых рынках составил 71,2 триллиона рублей. Позитивную динамику объемов торгов продемонстрировал фондовый рынок (рост 40,1%), в том числе рынок облигаций (рост 61,4%) и рынок акций (рост 5,4%). На срочном рынке объем торгов опционными контрактами вырос на 9,9%", — отмечает биржа.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос в 1,6 раза, до 2,205 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос в 1,7 раза, до 105 миллиардов рублей. В марте на фондовом рынке биржи были размещены 55 облигационных займов, объем размещения составил 1,945 триллиона рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 855,7 миллиарда рублей).

Объем торгов на валютном рынке снизился на 19,4% и составил 29,6 триллиона рублей. Торги инструментами спот составили 6,8 триллиона рублей, сделки своп и форварды составили 22,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи снизился на 15,3% в рублевом выражении и составил 1,411 триллиона рублей, или 24,7 миллиарда долларов.

"Основные факторы позитива на рынке акций и облигаций — продолжающееся снижение процентных ставок. Кроме того, растет активность частных инвесторов: в марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году количество частных инвесторов, заключающих сделки с облигациями, выросло на 71%, до 26,2 тысячи, с акциями - на 12%, до 86,8 тысячи... Несмотря на геополитическую ситуацию доля нерезидентов в объеме торгов остается стабильной и находится на уровне прошлого года — в акциях 48%, облигациях — 17%, деривативы — 49%", — добавили на бирже.

Мосбиржа наблюдает продолжающийся рост (на 35,9%) и в товарных деривативах (в основном за счет деривативов на нефть), на акции (рост 29,7%). Объем торгов опционам также вырос — на 9,9%. Количество активных счетов на срочном рынке превысило 50 тысяч.

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