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РФПИ и турецкая Makyol займутся реализацией инфраструктурных проектов


Рынки / Мировая экономика

АНКАРА, 3 апр /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций и турецкая строительная компания Makyol на полях Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией подписали соглашение о партнерстве для совместной реализации инфраструктурных проектов, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Сегодня мы подписали важное соглашение со строительной компанией Makyol, которая вместе с нами будет инвестировать в инфраструктуру России", - сказал Дмитриев журналистам.

Соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, включая дорожное строительство, сообщили в РФПИ.

Makyol - ведущий подрядчик Турции по строительству автомобильных дорог, метро и туннелей. По состоянию на 2018 год общий объём контрактов в портфеле проектов Makyol составляет более 5,3 миллиардоа долларов. По итогам 2016 года консолидированный суммарный доход компании Makyol составил 1,1 миллиарда долларов, включая доход от объектов концессий. Выручка за 2017 год ожидается на уровне 1,2 миллиарда долларов.

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