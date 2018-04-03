РФПИ и Суверенный фонд Турции запускают совместный инвестфонд объемом $1 млрд

Добавлен комментарий главы РФПИ Кирилла Дмитриева (четвертый абзац).

АНКАРА, 3 апр /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд согласовали окончательные условия сотрудничества и приступают к запуску Российско-турецкого инвестиционного фонда, соответствующее соглашение было подписано во вторник в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно достигнутым договоренностям, вклады РФПИ и ТСФ в совместный фонд составят до 500 миллионов долларов с каждой стороны. Вложения будут направлены в привлекательные инвестиционные проекты, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией, сообщили в РФПИ.

"Мы рады закреплению всех договоренностей с турецкими коллегами, что позволит перейти из фазы поиска привлекательных инвестиционных возможностей к их непосредственной реализации. В проработке наших инвестиционных команд уже находятся проекты в сфере информационных технологий и здравоохранения", - приводятся в сообщении фонда слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

"Совместный фонд также занят снижением ряда барьеров. Мы, например, видим, что на удобрения со стороны России есть гораздо более высокие пошлины, чем для тех же удобрений из других стран. Поэтому мы поднимаем вопрос о том, как совместный фонд может снимать в том числе и торговые барьеры, и будем вместе работать, чтобы российские удобрения поставлялись в большем количестве и без тех пошлин, которые мы видим сейчас", - добавил Дмитриев.

"Мы рады возведению очередного "моста" в российско-турецких отношениях. Мировая экономика сдвигается с Запада на Восток, и российско-турецкое направление сотрудничества становится одним из важных элементов нового мироустройства", - отметил член совета директоров Турецкого суверенного фонда Йигит Булут.