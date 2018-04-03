FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи Европы закрылись в минусе вслед за снижением индексов США накануне


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в минусе; лидерами снижения стали компании технологического сектора, терявшие в стоимости вслед за своими американскими конкурентами, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,37%, до 7030,46 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 5152,12 пункта, немецкий DAX - на 0,78%, до 12002,45 пункта.

Индексы Dow Jones и S&P в понедельник закрылись на минимуме с ноября, потеряв от 1,9% до 2,7%. Основными факторами снижения индексов стали опасения инвесторов по поводу развития торговой войны США с Китаем, а также резкое падение стоимости акций Facebook FB, Amazon, Intel и других компаний технологического сектора.

В результате, инвесторы в Европе также сбрасывали акции таких компаний, в частности, производителя полупроводников STMicroelectronics и микросхем Infineon Technologies. Акции компании, выпускающей программное обеспечение для платежных систем, Ingenico Group также подешевели к закрытию.

"Нынешняя коррекция ощущается как продолжение снижения стоимости акций IT-сектора в марте, так как инвесторы заново оценивают потенциальные прибыли в этой сфере", - приводит агентство MarketWatch мнение стратега по международным инвестициям в deVere Group Тома Эллиотта (Tom Elliott). Трейдеры опасаются, что новая волна критики мессенджеров и компаний, работающих в онлайн-среде, может привести к ужесточению регулирования этого рынка и, соответственно, к их дополнительным затратам на сохранение конфиденциальности пользователей.

"За последние восемь недель инвесторы столкнулись с целым рядом причин быть боязливыми: ... ускорение инфляции, торговые войны, взлом (утечка данных - ред.) Facebook, снова торговые войны и теперь претензии к Amazon", - цитирует агентство главного рыночного аналитика IG Криса Бичемпа (Chris Beachamp).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ