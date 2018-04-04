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ОБЗОР: АКРА улучшило прогноз роста ВВП РФ-2018 и нашло драйверы роста


Рынки

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. АКРА в новом макроэкономическом прогнозе улучшило оценку роста ВВП России на 2018 год до 1,6% с 1,4% в октябре, отметив, что почти все отрасли экономики имеют структурные стимулы для инвестиций.

Согласно макроэкономическому прогнозу АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости, ежегодный рост ВВП в 2019 - 2021 годах составит 1,5%. В 2022 году его темп ускорится до 1,7%. Взгляд агентства вновь оказался пессимистичней оценок МЭР. Министерство рассчитывает, что рост в этом году продолжится и составит около 2%.

"Значительная часть предложений по увеличению долгосрочных темпов экономического роста в России связана с мерами, которые каким-то образом могли бы стимулировать инвестиции", - пишут авторы прогноза Наталья Порохова и Дмитрий Куликов.

ИСТОЧНИКИ РОСТА

Эксперты АКРА отмечают, что прямое стимулирование инвестиционного спроса за счет роста госрасходов ограничено бюджетным правилом, а Центральный банк скорее видит своей основной целью сглаживание циклических колебаний, поэтому вряд ли стоит ожидать использования монетарной политики для стимулирования инвестиций.

"Возможности для ускорения роста инвестиций имеют скорее отраслевой характер и связаны с двумя группами стимулов - структурными (социально-экономические изменения, госполитика) и конъюнктурными (финансовое состояние отрасли, ее рост, доступность финансовых ресурсов)", - пишут они.

Согласно прогнозу экспертов АКРА, инвестиции в текущем году вырастут на 3,7%, в 2019 году темп роста замедлится до 3,1%, а в 2020 году - до 2,7%. Структурные стимулы для роста инвестиций присутствуют почти во всех крупных отраслях, полагают в АКРА.

Шесть основных драйверов включают в себя ожидаемый рост конкретных внутренних или внешних рынков, возможность для конкуренции с импортом, возможность или необходимость снижения издержек, изношенность мощностей и обязательства перед государством.

Отсутствие значимого роста доли инвестиций в ВВП АКРА объясняет "мозаичностью" конъюнктурной привлекательности отраслей. За исключением транспортно-логистического сектора инвестиции могут сдерживать низкая наблюдаемая рентабельность, либо повышенный риск, либо неочевидные перспективы роста.

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