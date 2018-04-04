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Китай призвал всех членов ВТО противостоять торговому протекционизму США – постпред КНР


Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 4 апр /ПРАЙМ/. Китай призывает всех членов Всемирной торговой организации совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США, заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь.

"Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США", - заявил Чжан Сянчэнь, слова которого приводятся в аккаунте министерства коммерции КНР в соцсети Weibo.

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

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