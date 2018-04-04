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Постпред Китая при ВТО: Отчет США по расследованию торговых нарушений КНР искажает факты


Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 4 апр /ПРАЙМ/. Отчет США по расследованию предполагаемых нарушений торговых соглашений со стороны Китая полон опрометчивой критики и преднамеренно искажает факты, заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь.

"Отчет США по итогам расследования, проведенного в соответствии со статьей 301 (торгового акта США от 1974 года – ред.), искажает факты, он полон опрометчивой и необдуманной критики в отношении Китая, его выводы не отражают реальной ситуации в области продвижения Пекином рыночных реформ, политики расширения внешних связей и усиления защиты прав интеллектуальной собственности", - заявил Чжан Сянчэнь, слова которого приводятся в аккаунте министерства коммерции КНР в соцсети Weibo.

Он подчеркнул, что "Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов".

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли. Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

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