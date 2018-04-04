Цена биткоина замедлила рост, аналитики ждут перехода к снижению

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина (bitcoin) замедлила темпы коррекционного роста на преобладающем негативном новостном фоне, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.18 мск биткоин рос в цене на 0,13% - до 7,34 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дорожал на 0,29% - до 7,369 тысячи долларов, на GDAX - на 0,02%, до 7,371 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дорожают. Ethereum растет в цене на 2,08% - до 404,6 доллара, Ripple - на 5,02%, до 0,539 доллара, Bitcoin Cash - на 0,88%, до 694,09 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 276,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

В понедельник вечером курс биткоина перешел к коррекционному росту и поднялся выше 7 тысяч долларов после падения ниже 6,5 тысячи долларов на выходных.

По мнению профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константина Ордова, текущий рост котировок является кратковременным, и стоит ожидать дальнейшего снижения. "Уровень сопротивления котировок биткоина опустился за неделю с 8,2 тысячи долларов в диапазон 7,8-8 тысяч долларов. Протестировав этот уровень в ближайшие дни, биткоин может "нырнуть" ниже 6,7 тысячи долларов уже на этой неделе", - считает эксперт.

На котировки самой популярной криптовалюты оказывает давление негативный информационный фон, в частности, новости от Google, отмечает аналитик. Интернет-гигант заявил, что запретит расширения для майнинга в своем браузере Chrome. Как объяснила компания, многие из таких расширений не соответствуют правилам и являются вредоносными.