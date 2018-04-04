FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цена золота колеблется на новостях о планах США по пошлинам на китайские товары


Commodities / Рынки

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Цена золота колеблется в символическом плюсе на фоне публикации списка китайских товаров, на которые США могут ввести импортные пошлины, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.46 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или 0,04% - до 1337,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,02% - до 16,39 доллара за унцию.

В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно. Министерство коммерции КНР и МИД Китая выразили решительный протест против действий США.

"Если торговый конфликт будет усугубляться дальше и не будет выработано какое-либо быстрое решение, цена на золото потенциально может преодолеть уровень сопротивления в 14 тысяч долларов за унцию", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика OCBC Барнабаса Гана (Barnabas Gan).

Ключевым фактором для рынка золота станет реакция Китая, - это может сменить настроения на рынке и возродить спрос на безрисковые активы, отмечает эксперт. Геополитическая напряженность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ