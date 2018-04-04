События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 апреля

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 4:30 AUD Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (февраль) 17,20% -6,2% (факт) 4:30 AUD Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,20% 0,6% (факт) 4:45 CNY Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март) 54,2 52,3 (факт) 11:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (март) 51,4 51,2 12:00 EUR Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,00% 1,10% 12:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,10% 1,40% 12:00 EUR Еврозона - Уровень безработицы (февраль) 8,60% 8,50% 15:15 USD США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март) 235 тыс 206 тыс 16:45 USD США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса) 16:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март) 54,1 54,3 17:00 USD США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) 3,10% 17:00 USD США - Объём промышленных заказов (м/м) (февраль) -1,40% 1,80% 17:00 USD США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март) 55 17:00 USD США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (март) 59,5 59,2 17:30 USD США - Запасы сырой нефти 1,643 млн барр -0,287 млн барр 17:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,804 млн барр 17:45 USD США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 54,3 18:00 USD США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

Российские события