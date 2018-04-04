События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 апреля

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (февраль)
|17,20%
|-6,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,20%
|0,6% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март)
|54,2
|52,3 (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (март)
|51,4
|51,2
|12:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,00%
|1,10%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,10%
|1,40%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Уровень безработицы (февраль)
|8,60%
|8,50%
|15:15
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
|235 тыс
|206 тыс
|16:45
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)
|54,1
|54,3
|17:00
|USD
|США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м)
|3,10%
|17:00
|USD
|США - Объём промышленных заказов (м/м) (февраль)
|-1,40%
|1,80%
|17:00
|USD
|США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март)
|55
|17:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (март)
|59,5
|59,2
|17:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|1,643 млн барр
|-0,287 млн барр
|17:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,804 млн барр
|17:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|54,3
|18:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (март)
|56,5
|53,7
|RUB
|ТНС Энерго - ВОСА (реестр закрыт 08.02.2018, досрочные перевыборы СД)