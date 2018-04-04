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События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 апреля


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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUDАвстралия - Разрешения на строительство (м/м) (февраль)17,20% -6,2% (факт)
4:30 AUDАвстралия - Объём розничных продаж (м/м) (февраль)0,20%0,6% (факт)
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март)54,252,3 (факт)
11:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (март)51,451,2
12:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)  1,00%1,10%
12:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)  1,10%1,40%
12:00 EURЕврозона - Уровень безработицы (февраль)8,60%8,50%
15:15 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)235 тыс206 тыс
16:45 USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
16:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)54,154,3
17:00 USDСША - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м)3,10%
17:00 USDСША - Объём промышленных заказов (м/м) (февраль)-1,40%1,80%
17:00 USDСША - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (март)55
17:00 USDСША - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (март)59,559,2
17:30 USDСША - Запасы сырой нефти1,643 млн барр-0,287 млн барр
17:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)1,804 млн барр
17:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)54,3
18:00 USDСША - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBИндекс деловой активности в секторе услуг (март)56,553,7
 RUBТНС Энерго - ВОСА (реестр закрыт 08.02.2018, досрочные перевыборы СД)

 

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