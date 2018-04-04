Рубль днем снижался на дешевеющей нефти и сообщении Минфина по покупкам валюты

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти в район 66,5 доллара за баррель сорта Brent, говорят эксперты.

Решение Минфина РФ нарастить объемы покупки валюты примерно до 200 миллионов долларов в день дополнительно надавило на курс рубля, отмечают трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.40 мск повышался на 30 копеек - до 57,87 рубля, курс евро - на 40 копеек, до 71,06 рубля.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в среду снижалась против основных резервных валют. Факторами давления стало снижение за сутки стоимости нефти примерно на 1 доллар - к уровню 66,5 доллара за баррель сорта Brent. Этому способствуют ожидания, что минэнерго США в среду сообщит о росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 марта.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых отношений между США и Китаем. Так, ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Риски торговых войн давят на нефтяные котировки и рисковые активы в целом, отмечают эксперты.

Определенное давление на рубль оказали и новости о повышении Минфином РФ с 6 апреля по 8 мая объема покупок валюты на внутреннем рынке до 11,5 миллиарда рублей в день с 9,6 миллиарда рублей с 7 марта по 5 апреля. Суммарный объем покупок составит 240,7 миллиарда рублей против 192,5 миллиарда рублей месяцем ранее.

Рост объемов и кумулятивный эффект покупок дают о себе знать, говорят эксперты.

В итоге, доллар и евро повышались к рублю днем на 0,5-0,6%. Рублевая цена "черного золота" при этом колебалась немного ниже уровня 3,85 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Рынок обычно чутко реагирует на валютные интервенции объемом более 200 миллионов долларов в день, что уже близко к объявленным Минфином параметрам покупок валюты, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

В условиях низкого спроса на риск пара USD/RUB сегодня тестирует уровень сопротивления 57,9, добавил он.

Благоприятная ситуация на нефтяном рынке позволила Минфину сохранить высокие объемы интервенций вопреки сезонному снижению объемов экспорта энергоресурсов, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В отличие от первого квартала такие объемы будут иметь гораздо больше негативного влияния на рубль во втором квартале, так как поддержка со стороны текущего счета может сильно ослабнуть из-за роста импорта товаров и услуг (около 4,7 миллиарда долларов в апреле), а также увеличении выплат по внешнему долгу (6,1 миллиарда в апреле по 30 крупнейшим компаниям). Мы полагаем, что это может стать поводом для движения рубля в сторону 59,6 против доллара на протяжении квартала", - оценил он.