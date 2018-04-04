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Индекс активности в строительстве Британии в марте снизился до 47 из-за непогоды и Brexit


Рынки

ЛОНДОН, 4 апр - ПРАЙМ. Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Великобритании (Markit/CIPS Construction PMI), рассчитываемый компанией Markit, в марте снизился до 47 с 51,4 в феврале на фоне холодов и снегопада, а также неопределенности в связи с Brexit, следует из сообщения компании.

Резкое снижение индекса (ожидался на уровне 50,7 - ред.) компания объясняет необычно холодной и снежной для Британии погодой в марте, вызванным антициклоном, который получил прозвище "Зверь с Востока". Согласно данным опроса менеджеров строительного рынка, из-за непогоды и затруднений на дорогах была ограничена мобильность сотрудников, были отложены многие сделки. В результате, деловая активность на рынке в марте приблизилась к минимуму июля 2016 года на уровне 46, когда представители сектора реагировали на решение британского референдума о Brexit.

Однако, по мнению авторов опроса, в последующие месяцы активность на рынке будет восстанавливаться. Так, замгендиректора IHS Markit Тим Мур полагает, что устойчивый рост занятости на рынке труда, а также восстанавливающиеся ожидания бизнеса будут способствовать росту на строительном рынке в ближайшем будущем.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Markit/CIPS Construction PMI выпускается Markit совместно c Королевским институтом закупок и поставок и характеризует уровень активности менеджеров по закупкам в строительной сфере. Расчет PMI ведется на данных ежемесячного опроса менеджеров более чем 170 строительных компаний Великобритании, вносящих наибольший вклад в отраслевую компоненту ВВП государства. Значение индекса выше 50 говорит о росте отрасли, ниже – о снижении деловой активности.

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