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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в минусе


Commodities / Рынки

 

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,44%, до 5,5 доллара, "Лукойла" LKOH - снизилась на 0,94%, до 67,6 доллара, "Новатэка" NVTK - поднялась на 1,92%, до 137,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 1,18% - до 4,78 доллара, "Газпром нефти" - подорожали на 1,16%, до 26,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 1,44%, до 18,53 доллара, НЛМК - выросла на 0,8%, до 25,1 доллара, "Северстали" CHMF - снизилась на 0,4%, до 15 долларов.

Бумаги ВТБ уменьшились в стоимости на 1,1%, до 1,98 доллара, Сбербанка SBER - увеличились на 0,52%, до 18,53 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли 3,41%, подешевев до 21,25 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT снизились в цене на 0,11%, до 18,3 доллара, "Ленты" - выросли на 0,52%, до 5,84 доллара. GDR АФК "Система" AFKS упали на 3,18%, до 3,96 доллара.

 

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