ЦБ: Доли высокочастотных участников на рынках Мосбиржи составляют 30-50%

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доли высокочастотных участников торгов (роботов) на рынках разных инструментов Московской биржи соизмеримы и находятся преимущественно в диапазоне от 30 до 50%, следует из исследования Банка России "Оценка влияния высокочастотной торговли (HFT) на параметры финансового рынка РФ".

"На рынках валют в сделках высокочастотникам более свойственно изымать ликвидность почему-то. Доля их составляет в районе 50%. На фондовом рынке доля их (высокочастотных торгов – ред.) оказалась поменьше – около 35%, и небольшой дисбаланс ликвидности - в сторону изъятия. А на срочном рынке картина обратная, то есть доля чуть побольше, чем на фондовом, и чуть поменьше, чем на валютном, но дисбаланс ликвидности позитивный, то есть там статистически намного чаще участники предоставляют ликвидность при заключении сделок", - рассказал главный эксперт департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Иван Саутенков в ходе презентации исследования.

"Мы взяли всех высокочастотных участников, торги за период и померили процент сделок в объемном соотношении, в котором высокочастотные участники выступали стороной, которой являлась изымающей ликвидность по сделкам. … И взяли долю в объеме сделок, в которых высокочастотный участник, наоборот предоставлял ликвидность", - пояснил методы оценки он.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

По словам Саутенкова, разделить владельцев систем высокочастотной торговли на отечественных и зарубежных довольно сложно, в связи с тем, что по факту владелец может быть гражданином РФ, но юридическое лицо на счет которого торгует робот, может быть зарегистрировано в иностранной юрисдикции.

"Есть часть, в общих чертах, профучастников - банков и финансовых организаций, которые участвуют (как участники высокочастотных торгов – ред.). Есть участники – международные компании. Есть участники рынка, которые называются компаниями, зарегистрированными в той или иной юрисдикции мира, не являющимися российскими, но по факту есть понимание, каким образом ведется деятельность и где находится регион представителя. Называть таких участников русскими или не русскими? Если банально свести к результату индикации, как они на бирже (Московской бирже – ред.) зарегистрированы, мы увидим, что нерезидентов больше", - сказал он.

Эксперт добавил, что "если мы начнем более досконально изучать этот вопрос, мы увидим, что доля с российским происхождением участников больше".

ЧТО ТАКОЕ HFT?

Как поясняется в исследовании, понятие высокочастотной торговли не является унифицированным и не закреплено в каких-либо нормативных актах РФ. Часто под HFT (High Frequency Trading, сокращенно – HFT) понимается класс способов осуществления торговли финансовыми инструментами на организованных торгах, характеризующихся использованием сложных вычислительных систем, автоматически генерирующих большое количество заявок в течение дня (торговой сессии).

Одной из важнейших характеристик качества рынка является его ликвидность. Высоколиквидные рынки, на которых представлены разнообразные группы инвесторов, гораздо более устойчивы к попыткам одного лица или группы лиц повлиять на ценообразование на нем и, таким образом, менее подвержены проявлениям искусственной волатильности. Кроме того, такие рынки, как правило, являются более эффективными.

Таким образом, для объективной оценки влияния HFT на качество рынка одной из важнейших составляющих является оценка влияния HFT на ликвидность, доступную на финансовом рынке для широкого круга его участников, поясняется в исследовании.

Банк России впервые представил подобное полномасштабное исследование по высокочастотной торговлей.