Биржи Европы закрылись в основном в минусе из-за пошлин КНР

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги в среду в минусе, кроме FTSE, на фоне введения новых пошлин КНР на американские товары, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,05%, до 7034,01 пункта, французский CAC 40 - снизился на 0,2%, до 5141,8 пункта, немецкий DAX просел на 0,37%, до 11957,9 пункта.

Ранее в среду Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.

На этом фоне особенно сильно снизился экспортно-ориентированный немецкий индекс DAX из-за удешевления акций автомобильных компаний. Акции BMW подешевели на 1,43%, Daimler - на 0,9%, Volkswagen - на 0,5%, Fiat Chrysler - на 0,54%.

"Китай вынул большое ружье, чтобы ответить на пошлины Трампа - торговая война уже началась. Фермеры в США будут очень нервничать из-за пошлин КНР на сою", - приводит агентство MarketWatch мнение рыночного аналитика Think Markets UK Наема Аслама (Naeem Aslam).

"Вы видите типичные безрисковые настроения на рынке, доллар снижается в цене, а золото дорожает", - добавляет аналитик.