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Microsoft за четыре года инвестирует $5 млрд в интернет вещей


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Американская компания по производству программного обеспечения Microsoft MSFT инвестирует пять миллиардов долларов в технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT) в следующие четыре годы, сообщила компания.

"Такие компании, как Steelcase, Kohler, Chevron, United Technologies и Johnson Controls - все новаторски работают, используя платформу IoT, разработанную Microsoft", - добавила компания.

Microsoft поясняет, что с помощью ее технологии Johnson Controls создала "умный термостат", Schneider Electric построила автоматическую систему наблюдения за солнечными панелями в Нигерии. Компания Kohler создала целую линию "умных светильников" для кухни и ванной.

Интернет вещей - это технология, объединяющая вещи, технику с встроенными в них микросхемами в одну сеть или облако. Таким образом, подключенные к одной сети, они могут взаимодействовать друг с другом и с внешней средой.

Компания добавляет, что по оценке консалтинговой фирмы A.T. Kearney, технология интернета вещей приведет к увеличению производительности с эффектом в 1,9 триллиона долларов и снижению затрат на сумму в 177 миллиардов долларов в глобальной экономике к 2020 году.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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