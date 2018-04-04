Данные 87 млн пользователей были ошибочно переданы Cambridge Analytica - Facebook

ВАШИНГТОН, 4 апр /ПРАЙМ/. Данные 87 миллионов пользователей Facebook FB, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica, говорится в сообщении социальной сети.

"Мы считаем, что информация о более чем 87 миллионах пользователей Facebook, в основном проживающих в США, могла быть недолжным образом передана Cambridge Analytica", - говорится в заявлении компании.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.