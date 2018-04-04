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Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Социальная сеть Facebook FB ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах в соцсети.

"С сегодняшнего дня приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будет получать доступ к списку гостей или постам на стене события. В будущем только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями, будут получать доступ к событию", - говорится в пресс-релизе компании.

Подобная же мера касается и групп, в которые входят пользователи.

Кроме того, Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к информации, касающейся религиозных и политических взглядов, статуса отношений, списку друзей, а также истории образования и трудоустройства и других личных пользовательских данных.

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