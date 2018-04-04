ОБЗОР: Рынок акций РФ вырос на позитиве от нефти

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ вырос в среду по основным индексам на позитиве от нефти и попытках американских площадок подрасти.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,08% - до 2265,6 пункта, индекс РТС - на 0,27%, до 1240,39 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.37 мск снижался на 11 копеек - до 57,46 рубля, курс евро - на 13 копеек - до 70,53 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,06% - до 68,16 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Отечественные рынки, несколько снижавшиеся с утра и нащупавшие довольно твердую поддержку, значительную часть торговой сессии провели в районе этой самой поддержки, от которой благополучно оттолкнулись под вечер и полностью вернули утраченные с утра позиции", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Выделялись в среду лишь акции "Мечела" MTLR, по которому завтра ожидается публикация отчетности, считает Коренев из "Финама".

"Большинство участников рынка прогнозирует, что цифры будут хорошими и можно ожидать существенных дивидендов по данной бумаге. Второй день подряд на этих ожиданиях "Мечел" оказывается в числе лидеров роста", - комментирует он.

Среди лидеров роста - бумаги "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 4,37%, префы — на 1,74%), акции "Роснефти" ROSN(2,03%), "Новатэка" NVTK(1,63%).

Акции ВТБ в среду к закрытию торгов выросли на 0,13%.

Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер" отмечает, что брокерская компания присвоила рекомендацию "покупать" акциям ВТБ, ожидает существенного роста чистой прибыли и дивидендов для акционеров по итогам 2018 года.

Среди лидеров падения - акции АФК "Система" AFKS(-2,13%), "Русгидро" (-1,9%), ОГК-2 (-1,64%), акции "Соллерса" SVAV(-1,44%), ТМК (-1,27%), "Мосэнерго" MSNG(-1,16%),МТС MTSS(-1,15%) и префы "Селигдара" SELG(-1,11%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В России ЦБ РФ опубликует данные по объемам международных резервов. В Еврозоне будет оглашена информация об объемах розничных продаж за февраль и представлены индексы деловои? активности в сфере услуг за март, деловои? активности PMI за март. В Германии станут известны объемы производственных заказов за февраль и представят индекс деловои? активности в сфере услуг за март. В США выи?дет информация по объемам экспорта/импорта, а также сальдо торгового баланса на февраль и число первичных заявок на пособия по безработице", - напоминают аналитики "Велес Капитал".

Индекс Мосбиржи до сих пор сохраняется в пределах среднесрочного торгового коридора 2230-2280 пунктов, и очень велики шансы на скольжение к нижней его границе, считает Анна Бодрова из "Альпари". Пока определенную долю стабильности рублевому индикатору дает устойчивый рубль, но если нефть продолжит так падать, как в среду днем, долго эта стабильность не продлится, полагает она.