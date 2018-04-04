Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей

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МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Социальная сеть Facebook FB ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах в соцсети.

"С сегодняшнего дня приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будет получать доступ к списку гостей или постам на стене события. В будущем только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями, будут получать доступ к событию", - говорится в пресс-релизе компании.

Подобная же мера касается и групп, в которые входят пользователи.

Кроме того, Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к информации, касающейся религиозных и политических взглядов, статуса отношений, списку друзей, а также истории образования и трудоустройства и других личных пользовательских данных.

Компания пообещала, что в течение следующей недели запретит сторонним разработчикам запрашивать пользовательские данные, которые ранее были в свободном доступе, если выяснится, что человек не использовал приложение этих разработчиков ни разу за последние три месяца.

Дополнительно Facebook дезактивирует функцию, позволявшую искать профили пользователей, вводя их телефонные номера или электронную почту в строку поиска. Отмечается, что злоумышленники могли пользоваться этой функцией для "порчи" общественного профиля большинства пользователей в соцсети.