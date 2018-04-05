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Кабмин РФ рассмотрит проект об ограничении участия АСВ в качестве кредитора в банкротствах


Рынки

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об ограничении в правах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в делах о банкротстве, исключив возможность его участия в качестве кредитора в принятии решений на собраниях кредиторов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Цель законопроекта — обеспечение справедливого баланса интересов участников дел о банкротстве и принудительной ликвидации кредитных организаций, а также негосударственных пенсионных фондов путём устранения конфликта интересов, возникающего при совмещении госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" функций конкурсного управляющего финансовой организации и её кредитора, в связи с выплатой возмещения по вкладам и гарантийного возмещения в отношении средств пенсионных накоплений, говорится в сообщении.

"Законопроектом предлагается ограничить Агентство (АСВ - ред.) в правах, исключив возможность его участия в качестве кредитора в принятии решений на собраниях (комитетах) кредиторов, в том числе через уполномоченный орган ФНС России", - говорится в сообщении.

По действующему законодательству вкладчики банков имеют право обратиться в АСВ за получением страхового возмещения по вкладу в течение всего срока конкурсного производства, отмечает кабмин. Однако на практике возникают ситуации, когда право требования по вкладу переходит от вкладчика к агентству уже после закрытия реестра требований кредиторов.

В этом случае такое требование агентства подлежит удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, что негативным образом отражается на поступлениях в фонд обязательного страхования вкладов, считает кабинет министров.

В связи с этим законопроектом предлагается предоставить возможность включения требований агентства в реестр требований кредиторов независимо от даты закрытия реестра.

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