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Мосбиржа может ввести торги иностранными акциями и вечернюю сессию‍


Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 5 пар - ПРАЙМ. Московская фондовая биржа рассматривает возможность уже к концу текущего 2018 года предоставления брокерам удаленного доступа к акциям 50 западных компаний, которые торгуются на других биржах, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке.

Мосбиржа помимо этого обсуждает возможность продления торговой сессии до полуночи по московскому времени для того, чтобы брокеры могли торговать иностранными ценными бумагами. По словам одного из собеседников агентства, биржа предложит торговлю 50 самыми ликвидными бумагами в США.

Торги не будут вестись непосредственно в российской столице, отмечает агентство. Московская биржа создаст инструмент, который позволит брокерам покупать и продавать бумаги, торгующиеся на NASDAQ либо Нью-Йоркской фондовой бирже.

В Московской бирже подтвердили, что идет обсуждение с игроками рынка различных вариантов развития. В случае, если бы было принято решение о торгах иностранными бумагами, вечерняя сессия стала бы необходима.

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