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Биржи Европы растут на новостях о переговорах США и КНР


Рынки / Индексы

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в плюсе в ходе торгов четверга в надежде на скорое урегулирование торгового спора США и Китая, несмотря на слабую статистику по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 1,26% - до 7125,5 пункта, французский CAC 40 - на 1,78%, до 5233,35 пункта, немецкий DAX - на 1,89%, до 12186,01 пункта.

Рост европейских фондовых площадок вызван ослаблением напряженности в отношениях Китая и США. Посол Китая в США Цуй Тянькай и и.о. госсекретаря Джон Салливан в четверг обсудили двусторонние экономические вопросы, в том числе торговые. Стороны договорились оставаться в тесном контакте по этим и другим двусторонним, региональным и мировым вопросам.

"Рынки вчера были поглощены страхом перед введением пошлин, сегодня же инвесторы стремятся найти положительные стороны, отметив, что несколько высокопоставленных чиновников США настроены на примирение", - цитирует агентство Market Watch главного рыночного аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).

На этом фоне биржевые индексы Европы практически проигнорировали слабую статистику по еврозоне. Как сообщила в четверг исследовательская организация Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте опустился до 55,2 пункта с 57,1 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ждали снижения показателя до 55,3 пункта.

Данные по розничным продажам в зоне евро также оказались хуже прогнозов. По сообщению европейского статистического агентства Евростат, объем розничных продаж в еврозоне в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ждали более существенного роста - на 0,6%.

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