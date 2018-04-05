Рубль днем слегка снижался к доллару и евро на фоне неуверенной динамики нефти

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Рубль днем слегка снижался к доллару и евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти в районе уровня 67,5 доллара за баррель сорта Brent, говорят эксперты. Ожидание введения новых санкций США против российских граждан поддерживает осторожное отношение инвесторов к российским активам, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.21 мск повышался на 15 копеек - до 57,59 рубля, курс евро - на 7 копеек, до 70,63 рубля.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг слегка снижалась против основных резервных валют. Неуверенная динамика рынка нефти в районе отметки 67,5 доллара не дает повода для укрепления рубля.

Давление на нефть продолжает оказывать геополитическая напряженность, связанная с торговым конфликтом США и КНР, который замедлит экономический рост и, соответственно, понизит спрос на сырье.

В среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ Китай принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении пошлин на китайские товары.

Опасения по поводу возможного введения США санкций в отношении российских граждан добавляет нервозности на внутренний валютный рынок. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США могут уже в четверг ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции".

В итоге, доллар и евро повышались к рублю днем на 0,2% каждый. Рублевая цена "черного золота" при этом колебалась немного выше уровня 3,85 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Объявление о росте объема покупок валюты Минфином пока не вызвало существенной реакции курса рубля, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Объем покупок валюты (Минфином РФ - ред.) станет существенным драйвером ослабления курса в условиях предстоящего сезонного сужения профицита счета текущих операций. Курс пары USD/RUB на конец второго квартала ожидается в районе 59,6", - оценил он.

Глобальное давление на рискованные активы и валюты усиливается по мере обмена ограничительными мерами в торговле между Китаем и США, которые негативно влияют и на сырьевые котировки, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Дополнительный риск для высокодоходных валют создает ожидание публикации данных по рынку труда США за март. Предварительные данные оказались лучше средних рыночных ожиданий, и если в пятницу официальная статистика также будет сильнее прогнозов, то доллар получит поддержку против большинства валют, в том числе и против рубля", - добавил он.