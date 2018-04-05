Рынок акций РФ растет на внешнем позитиве

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет по основным индексам на вечерних торгах на позитиве от нефти и от зарубежных площадок.

Индекс Мосбиржи к 17.37 мск рос на 1,1% - до 2290,52 пункта, индекс РТС - на 0,89%, до 1251,48 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 21 копейку - до 57,66 рубля, курс евро - на 2 копейки - до 70,58 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,63% - до 68,45 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

БУМАГИ "МЕЧЕЛА" MTLR ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Бумаги "Мечела" продолжают падение на вечерних торгах на фоне отчетности за четвертый квартал и за весь 2017 год. К текущему моменту привилегированные акции падают на 5,72%, обыкновенные – на 4,22%.

Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2017 году увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом, до 11,557 миллиарда рублей.

В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 443 миллиона рублей против 6,12 миллиарда рублей по итогам третьего квартала. Показатель EBITDA при этом вырос на 16% - до 21,966 миллиарда рублей, выручка — на 4% в квартальном выражении, до 76,316 миллиарда рублей. Операционная прибыль снизилась на 32%, до 10,752 миллиарда рублей.

"Мечел" оказался заложником своей отчетности. Если за год прибыль по МСФО выросла до 11,6 миллиарда рублей, то вот в четвертом квартале она упала до 443 миллионов рублей по сравнению с 6,12 миллиарда рублей в третьем квартале. Однако более неприятным можно считать то, что чистый долг компании (без учета штрафов и пеней) сократился за 2017 год лишь на 0,6%", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"После выхода отчета основной интригой остаются дивиденды, которые может заплатить компания на привилегированные акции. В определенной мере низкая прибыль за 2017 год повышает вероятность выплаты дивидендов на привилегированные акции в соответствии с дивидендной политикой и в таком случае дивидендная доходность будет около 11%. И даже при этом префы "Мечела" – не самый интересный актив с точки зрения дивидендной доходности", - обращает внимание Антон Кравченко из УК "Райффайзен Капитал".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции Московской биржи не отреагировали на сообщение Генпрокуратуры России о том, что Московскую биржу после проверки ЦБ РФ оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение законов об инсайдерской информации.

Ранее в четверг в Telegram-канале Генпрокуратуры России со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного сообщалось, что Московскую биржу после проверки ЦБ РФ оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение законов об инсайдерской информации.

Как пояснили в пресс-службе биржи, Генеральная прокуратура РФ проводила проверку всей деятельности Московской биржи в 2016 году, по итогу которой было наложено два взыскания по 300 тысяч рублей каждое.

К текущему моменту акции Московской бирже поднимаются на 0,55%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции "Газпром GAZP нефти" (3,4%), бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции выросли на 2,6%, префы - на 2,81%), акции "Яндекса" YNDX(2,56%), ВТБ (2,48%) и акции НЛМК (2,22%).

Среди лидеров падения - акции ИСКЧ (-3,3%), "Соллерса" SVAV(-0,91%), "Юнипро" (-0,66%), акции "Норникеля" (-0,43%), "Мегафона" MFON(-0,43%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для продолжения уверенного роста индексу Мосбиржи нужно штурмовать уровень 2300 пунктов, что с первой попытки индикатору сделать вряд ли удастся, считает Сергей Дроздов из "Финама".

"В целом же, российский рынок сейчас находится в хорошей позиции для начала ралли. Высокая цена на нефть, стабильный рубль, а также ожидания по росту корпоративной прибыли создают условия для начала роста, особенно с учетом того, что наш рынок существенно проиграл другим развивающимся рынкам в прошлом году. От покупок в данный момент инвесторов удерживают только геополитическая напряженность, которая, мы надеемся, снизится через пару недель, и нервное поведение американских акций", - указывает Антон Кравченко, УК "Райффайзен Капитал".