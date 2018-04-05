ГП проверяла Московскую биржу в 2016 г, были наложены штрафы на 600 тыс руб

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ проводила проверку всей деятельности Московской биржи в 2016 году, по итогу которой было наложено два взыскания по 300 тысяч рублей каждое, сообщает пресс-служба биржи.

Ранее в четверг в Telegram-канале Генпрокуратуры России со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного сообщалось, что Московскую биржу после проверки ЦБ РФ оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение законов об инсайдерской информации.

"В ходе этой работы в 2016 году Генеральная прокуратура РФ проводила проверку всей деятельности Московской биржи. По итогам проверки и в соответствии с материалами, переданными в Банк России, регулятор указал на ряд нарушений в работе компании и наложил два взыскания по 300 тысяч рублей каждое, о чем сообщил на своем сайте в июне 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы биржи.

В частности, проверяющие справедливо указали, что трое вновь избранных членов ревизионной комиссии наблюдательного совета Московской биржи, не являющиеся сотрудниками биржи, были включены в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, с нарушением сроков. На сегодняшний день всего 604 человека включены в такой список, указывает пресс-служба. Второе замечание – нарушение порядка оформления передачи полномочий по координации работы по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком от перешедшего на другую работу ответственного сотрудника отделу внутреннего контроля, также поясняет биржа.

"В ходе проверки выяснилось, что трое сотрудников компании нарушили процедуру отчетности по совершенным ими финансовым операциям. Фактов использования инсайдерской информации при сделках не выявлено. За нарушения процедуры отчетности к таким сотрудникам были применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Приняты меры по предотвращению таких ситуаций. Иных нарушений в работе Московской биржи выявлено не было", - указывается там же.

Также, как сообщает пресс-служба, биржа постоянно "мониторит" рабочие места сотрудников на предмет использования запрещенного внутренними регламентами программного обеспечения. Предположения о неправомерной установке и использовании программ для организации доступа к торгам (торговых терминалов) в ходе проверок не подтверждались, указывается в сообщении. "Существующие системы не позволяют сотрудникам самостоятельно устанавливать на рабочие компьютеры программное обеспечение", - заключили в пресс-службе.