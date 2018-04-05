Mail.Ru Group создаст инвестиционное подразделение в сфере доставки еды

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Mail.Ru Group объявляет о создании инвестиционного подразделения в сфере доставки еды, сообщается на сайте компании.

"Mail.Ru Group объявляет о создании профильного инвестиционного подразделения в области foodtech. В его рамках компания будет рассматривать инвестиции в проекты, работающие на стыке технологического сектора и рынка продуктов питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое подразделение Mail.Ru Foodtech Ventures возглавит Андрей Лукашевич, ранее занимавший должность управляющего директора сервиса доставки еды Delivery Club. В свою очередь, новым директором сервиса станет Андрей Цыценко, сооснователь проектов ZakaZaka и Pandao, которые также входят в Mail.Ru Group.

"В последнем квартале 2017 года среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club, выросло на 65% по сравнению с прошлым годом, в третьем — на 84%. Компания ожидает такой же динамики роста сервиса в будущем году", — передает пресс-служба слова Лукашевича.

Как сообщается, в конце 2016 года Mail.Ru Group приобрела крупнейший сервис поиска и доставки еды в России Delivery Club, а в мае прошлого года - второй по величине сервис ZakaZaka. В марте Delivery Club объявил о запуске вендинговых автоматов в партнерстве с MamaFood под брендом DC Daily.

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.