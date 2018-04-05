FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль "Сафмар Финансовые инвестиции" по РСБУ в 2017 г выросла почти вдвое


Рынки

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Сафмар Финансовые инвестиции" по РСБУ в 2017 году выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась почти на 20%, составив 11,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 24,7% и составила 4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж упала на 18%, до уровня в 2,7 миллиарда рублей. Прочие доходы уменьшились на 11% и составили 4 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж снизилась на 17,1%, до уровня в 7,3 миллиарда рублей. Управленческие расходы сократились на 35,1% и составили 1,3 миллиарда рублей. Прочие расходы снизились почти в два раза, составив 2 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль вырос на 6,6%, до 483,3 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства компании упали более чем в 1,1 тысячи раза и на конец декабря составили 19 миллионов рублей (в конце декабря прошлого года - 20,9 миллиарда рублей). Краткосрочные обязательства упали в 483,2 раза, до уровня в 54,7 миллиона рублей (в конце прошлого года - 26,4 миллиарда рублей).

Группа "Сафмар" объединяет активы семьи Гуцериевых. Финансовыми активами группы управляет холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ