Сбербанк опроверг сообщение об угрозе для клиентов со стороны вируса-троянца

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Сообщение об угрозе для клиентов Сбербанка SBER со стороны вируса-троянца Android.BankBot.358.origin, о котором ранее в четверг сообщил "Доктор Веб", не соответствует действительности, все клиенты банка надежно защищены, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Доктор Веб" ранее в четверг сообщил, что выявил троянца Android.BankBot.358.origin, который атакует клиентов Сбербанка и может нанести ущерб более чем на 78 миллионов рублей. Сам троянец известен антивирусной компании с 2015 года, однако его новые модификации направлены именно на клиентов крупнейшего российского банка. По данным компании "Доктор Веб", новые модификации заразили уже более 60 тысяч устройств, киберпреступники также могут похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов.

"Сообщения в СМИ о том, что клиентам Сбербанка угрожает вирус Android.BankBot.358.origin - это фейковая новость от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу, предлагая в этой же статье собственный антивирусный продукт", - заявили в пресс-службе банка.

"Информация о массовом заражении смартфонов клиентов Сбербанка на платформе Android не соответствует действительности, все клиенты Сбербанка надежно защищены средствами, разработанными в "Лаборатории Касперского", - отметили также в Сбербанке.

В пресс-службе кредитной организации отметили, что Сбербанк готов и в дальнейшем надежно защищать своих клиентов и оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке.

"Лаборатория Касперского" также опровергла информацию, приведенную в статье, и посоветовала пользователям Android устанавливать приложения только из официального магазина. "В данном случае не идет речь об атаке конкретно на мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", заразиться могут любые пользователи телефонов на базе ОС Android и клиенты любых банков. Мы рекомендуем устанавливать приложения только из официального магазина. Риск заражения в таком случае сильно снижается", - заявили в пресс-службе компании, добавив, что информация, приведенная в статье в части клиентов Сбербанка, не соответствует действительности.