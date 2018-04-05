Биткоин дешевеет на новостях о задержании главы криптобиржи в Южной Корее

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) снижается на торгах в четверг, в то время как инвесторы отыгрывают негативные новости о задержании главы криптобиржи Coinnest в Южной Корее по подозрению в мошенничестве, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.28 мск биткоин снижался в цене на 1,67% - до 6,77 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 0,65% - до 6,72 тысячи долларов, на GDAX - на 1,74%, до 6,73 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дешевели. Ethereum уменьшался в цене на 0,56% - до 378,3 доллара, Ripple - на 2,54%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash - на 2,47%, до 633,18 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 255,17 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

В четверг сайт южнокорейской экономической газеты "Мэиль кёндже синмун" сообщил, что глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинениям в мошенничестве. По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с обращением криптовалюты в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest. Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.

"Курс биткоина и основных криптовалют удерживает позицию по снижению. Инвесторов, в том числе, волнуют негативные сообщения, поступившие из Южной Кореи, где главу биржи криптовалют задержали по подозрению в мошенничестве", - сообщил РИА Новости основатель блокчейна Universa Александр Бородич.

По его мнению, крипторынок в мире в целом регулируется пока очень фрагментарно, методом проб. Поэтому скептически настроенные игроки рынка тревожно откликаются на различные новости, каким-либо образом связанные с мошенничеством. Бородич также отметил, что негативные сообщения способны перекрыть позитивные изменения на рынке, как, к примеру, планы Сеула создавать свою криптовалюту, которую можно было бы использовать в важной процедуре социальных выплат.