ОБЗОР: Рынок акций РФ вырос вслед за финсектором и на внешнем позитиве

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ вырос по основным индексам вслед за финансовым и нефтегазовым секторами, а также на позитиве от внешних площадок.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,35% - до 2236,25 пункта, индекс РТС - на 1,05%, до 1253,47 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.48 мск рос на 20 копеек - до 57,65 рубля, курс евро снижался на 2 копейки - до 70,55 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,59% - до 68,42 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Драйвером движений рынка в последние дни выступает риторика политических властей крупнейших экономик относительно торговых войн. На этот раз экономический советник Трампа Ларри Кадлоу заявил, что администрация находится скорее в процессе "переговоров" с КНР, нежели в состоянии войны", - комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер".

По итогам торгов четверга российский фондовый рынок смог продемонстрировать уверенный рост, в свою очередь отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс". Поводом к покупкам послужили закрепление нефти марки Brent выше 68 долларов, а также ситуация на внешних фондовых площадках, считает он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги "Мечела" MTLR упали на фоне отчетности за четвертый квартал и за весь 2017 год. К текущему моменту привилегированные акции падают на 7,57% (к минимуму с 9 февраля текущего года), обыкновенные — на 4,26%.

Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2017 году увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом, до 11,557 миллиарда рублей.

В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила 443 миллиона рублей против 6,12 миллиарда рублей по итогам третьего квартала. Показатель EBITDA при этом вырос на 16% - до 21,966 миллиарда рублей, выручка — на 4% в квартальном выражении, до 76,316 миллиарда рублей. Операционная прибыль снизилась на 32%, до 10,752 миллиарда рублей.

"Участники рынка ждали более ярких данных по выручке за весь год и показателям чистого долга. В целом, по отношению к данным 2016 года показатели вышли положительными, с этим трудно спорить. Однако рынок оценил отчет не слишком позитивно, что и отразилось на поведении бумаг", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции "Газпром GAZP нефти" (3,51%), ВТБ (3,02%), бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции выросли на 2,47%, префы - на 3,02%), акции "Уралкалия" (2,99%), "Яндекса" YNDX(2,91%), НЛМК (2,49%), "Лукойла" LKOH(1,29%), бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы выросли на 1,23%, обыкновенные акции – на 1,51%), "Роснефти" ROSN(0,95%).

Среди лидеров сегодняшнего повышения можно заметить бумаги Сбербанка, стремящиеся вернуть себе уровень 265 рублей, а также акции "Роснефти", отмечает Анастасия Игнатенко из ГК ТелеТрейд. "Неудивительно, что именно эти бумаги пользуются спросом у инвесторов. Дело в том, что в этих акциях уже прошли вниз волны понижения. Сейчас черед коррекционных волн роста", комментирует она.

Для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка в качестве ближайших целей повышения выступают 50% уровни Фибоначчи, расположенные на 265 и 220 рублях соответственно, считает аналитик.

Среди лидеров падения - акции ИСКЧ (-1,65%), "Соллерса" SVAV(-1,1%), АФК "Система" AFKS(-0,52%), "ВСМПО-Ависма" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2240-2350 пункта, РТС - в коридоре 1235-1270 пунктов.

Ближайший значимый уровень сопротивления для рублевого индикатора находится на уровне 2295 пунктов, следом за ним идет психологический барьер на 2300 пунктах, считает Анна Бодрова из "Альпари". И если в пятницу сохранится драйв, который сейчас толкает индексы выше, то 2300 пунктов снова будут взяты, полагает она.

"В рамках сегодняшней сессии индексу Мосбиржи удалось вернуться в рамки консолидации между уровнями 2275 и 2325 пунктов, в котором он провел две первые декады марта. Это говорит о том, что пробой нижней границы этого коридора был ложным – "медведям" так и не удалось реализовать потенциал к снижению российского рынка, что обусловлено приближением среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и проходящего в районе 2230 пунктов. На наш взгляд, следующий выход из сложившегося диапазона может дать направление дальнейшему среднесрочному движению нашего рынка", - комментирует Зварич из "Фридом Финанс".