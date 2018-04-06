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Санкции США против представителей российской правящей элиты будут введены в пятницу - WSJ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Администрация США объявит о новых санкциях против ряда российских политиков и бизнесменов в пятницу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с решением источники.

Агентство Рейтер ранее со ссылкой на источники сообщило, что США могут уже в четверг ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы". Санкции могут быть введены против российских олигархов, в том числе тех, кто, по мнению США, связан с российским руководством, уточняло агентство.

"Администрация Трампа решила ввести санкции против некоторых представителей российской правящей элиты в пятницу... Новые ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Путина", - пишет издание.

По его данным, будет сделано соответствующее заявление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Рейтер, ранее заявил, что в современной России олигархов уже нет. При этом он сообщил, что Москва не получала подтверждений информации о возможных скорых санкциях против бизнесменов или о допросе российских предпринимателей в США.

Агентство Блумберг сообщило, что под новыми санкциями могут оказаться от шести до десяти так называемых "олигархов", хотя решение о точном числе еще не принято. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, есть связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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