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Биржи АТР преимущественно растут, несмотря на заявления Трампа о новых пошлинах


Рынки / Индексы

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в плюсе, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин для товаров из Китая на 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,26% - до 29889,96 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,49% - до 2425,62 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - поднимался на 0,18%, до 5799,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,44%, до 21742,47 пункта.

Биржи Шанхая и Шэньчжэня в пятницу остаются закрытыми в связи с праздником Цинмин, или "праздником чистого света", - традиционным днем поминовения усопших. По итогам торгов среды, 4 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3131,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1831,7 пункта.

Остальные фондовые площадки Азии оценивают новости о развитии торгового конфликта США и КНР. Президент США Дональд Трамп в пятницу поручил Торговому представительству страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

Тем не менее, как отмечают аналитики, рынки реагируют на очередные новости по пошлинам относительно спокойно. "Инвесторы поняли, что большая часть жестких заявлений в отношении торговых пошлин вряд ли приведет к шагам, которые нарушат глобальный экономический рост", - сказал в интервью телеканалу CNBC главный валютный стратег в Commonwealth Bank of Australia (CBA).

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