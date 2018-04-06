События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 апреля

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз Китай - Праздник чистого света 2:30 JPY Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (фев) 2,70% -1,5% (факт) 2:30 JPY Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (фев) 2,00% -0,9% (факт) 9:00 EUR Германия - Объём промышленного производства (м/м) (фев) 0,10% -1,6% (факт) 10:45 EUR Еврозона - Выступление члена ЕЦБ Кере 15:30 USD США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (мар) 0,10% 0,30% 15:30 USD США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар) 313 тыс 193 тыс 15:30 USD США - Доля экономически активного населения (мар) 63,00% 15:30 USD США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (мар) 287 тыс 190 тыс 15:30 USD США - Уровень безработицы (мар) 4,10% 4,00% 15:30 CAD Канада - Уровень безработицы (мар) 5,80% 0,058 17:00 CAD Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар) 59,6 60,2 18:15 GBP Выступление главы Банка Англии Карни 20:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 798 20:30 USD США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 34,2 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 715,8 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 203,4 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -9,4 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 8,1 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -3,7 тыс 22:30 USD США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 18,2 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 141,1 тыс

Российские события