События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 апреля

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Китай - Праздник чистого света
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (фев)
|2,70%
|-1,5% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (фев)
|2,00%
|-0,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - Объём промышленного производства (м/м) (фев)
|0,10%
|-1,6% (факт)
|10:45
|EUR
|Еврозона - Выступление члена ЕЦБ Кере
|15:30
|USD
|США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (мар)
|0,10%
|0,30%
|15:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар)
|313 тыс
|193 тыс
|15:30
|USD
|США - Доля экономически активного населения (мар)
|63,00%
|15:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (мар)
|287 тыс
|190 тыс
|15:30
|USD
|США - Уровень безработицы (мар)
|4,10%
|4,00%
|15:30
|CAD
|Канада - Уровень безработицы (мар)
|5,80%
|0,058
|17:00
|CAD
|Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар)
|59,6
|60,2
|18:15
|GBP
|Выступление главы Банка Англии Карни
|20:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|798
|20:30
|USD
|США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|34,2 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|715,8 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|203,4 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-9,4 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|8,1 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-3,7 тыс
|22:30
|USD
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|18,2 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|141,1 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Финансовая отчетность Сбербанк Сбербанк: результаты за 3м18 по РСБУ
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,20%
|2,40%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,20%
|0,30%