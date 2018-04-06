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События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 апреля


Рынки
  • #Аналитика
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
Китай - Праздник чистого света
2:30  JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (фев)2,70% -1,5% (факт)
2:30  JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (фев)2,00% -0,9% (факт)
9:00  EURГермания - Объём промышленного производства (м/м) (фев)0,10% -1,6% (факт)
10:45  EURЕврозона - Выступление члена ЕЦБ Кере  
15:30  USDСША - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (мар)0,10%0,30%
15:30  USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар)313 тыс193 тыс
15:30  USDСША - Доля экономически активного населения (мар)63,00%
15:30  USDСША - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (мар)287 тыс190 тыс
15:30  USDСША - Уровень безработицы (мар)4,10%4,00%
15:30  CADКанада - Уровень безработицы (мар)5,80%0,058
17:00  CADКанада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (мар)59,660,2
18:15  GBPВыступление главы Банка Англии Карни  
20:00  USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes 798
20:30  USDСША - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла  
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/34,2 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC715,8 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC203,4 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -9,4 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC8,1 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -3,7 тыс
22:30  USDСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю18,2 тыс
22:30  USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC141,1 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBФинансовая отчетность Сбербанк Сбербанк: результаты за 3м18 по РСБУ
16:00  RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,20%2,40%
16:00  RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,20%0,30%
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