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Акции "Россетей" растут более чем на 5% на отчетности компании


Рынки / Акции

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Акции "Россетей" растут более чем на 5% после выхода позитивной отчетности по МСФО за 2017 год, свидетельствуют данные торгов.

К 10.48 мск бумаги росли в цене на 5,3%, ранее в пятницу они уже дорожали на 6,6% - до 0,8267 рубля. Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4%.

Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 2017 году выросла почти на 40% по сравнению с 2016 годом и составила 137,1 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 18,3%, до 313,7 миллиарда рублей. Консолидированная выручка группы "Россети" в 2017 году составила 948,3 миллиарда рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года.

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