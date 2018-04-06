Новые заявления Трампа о торговых пошлинах ударили по мировым фондовым рынкам

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Торги на мировых фондовых биржах в пятницу проходят с потерями. Заявления США и Китая по поводу торговых пошлин в адрес друг друга продолжают негативно влиять на мировые рынки, сообщает Dow Jones.

Stoxx Europe 600 в начале торгов опустился на 0,6%. Торги на азиатских рынках акций завершились преимущественно в минусе.

Фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average потеряли 0,8% и 0,9% соответственно.

После завершения торгов в США в четверг президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая на сумму 100 млрд долларов. Ранее на этой неделе власти Китая объявили о собственных ответных торговых пошлинах.

Японский Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,4%, а южнокорейский Kospi – на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng двигался против общего тренда, набрав 1%. Индекс наверстывает упущенное, поскольку в четверг гонконгский рынок был закрыт по случаю праздника. При этом Hang Seng остается ниже уровней, зафиксированных до заявления Китая об ответных протекционистских мерах, которое было сделано в среду.

Торговая платформа Stock Connect, связывающая китайских инвесторов с Гонконгской биржей, будет закрыта до понедельника. Рынки континентального Китая, Тайваня и Таиланда сегодня также закрыты на праздник.

Вопрос о фактическом введении предложенных тарифов или принятии дальнейших ответных мер со стороны Китая и США остается открытым для рынков, и некоторые инвесторы оптимистично оценивают итоги этих событий.

"Как и в случае с Северной Кореей, участники рынков более позитивно оценивают эти шоковые факторы, учитывая базовую устойчивость экономики, – указал Гевин Пэрри, генеральный директор Parry Global Group. – В конечном итоге эти тарифы еще не были введены, это лишь слова. Уолл-стрит понимает, что пошлины еще не вступили в силу, и Трамп просто использует свою тактику переговоров".

Сегодня будет опубликован мартовский отчет по занятости вне сельского хозяйства США. Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась до 2,816%.

Биткоин продолжает дешеветь после того, как центральный банк Индии в четверг запретил компаниям, которые подпадают под его регулирование, предоставлять услуги фирмам, занимающимся операциями с виртуальными валютами. На момент написания обзора биткоин подешевел на 2,7% до 6571 доллара, оказавшись около минимума с ноября. Криптовалюта упала в цене почти на две трети с максимума 19 458,19 доллара, достигнутого в середине декабря.