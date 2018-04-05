Бумаги компаний РФ в Лондоне преимущественно дешевеют

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,54%, до 5,51 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,82%, до 68,04 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,49%, до 141,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дорожали на 0,52% - до 4,83 доллара, "Газпром нефти" - дешевели на 0,64%, до 27,02 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ повышалась на 2,21%, до 2,08 доллара, Сбербанка SBER - опускалась на 0,47%, до 19,11 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,23%, до 21,95 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,34%, до 18,38 доллара, "Северстали" CHMF - дорожали на 1,35%, до 15,36 доллара. Цена расписок НЛМК поднималась на 1,29% - до 25,95 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 0,09%, до 18,62 доллара, "Ленты" - на 0,69%, до 5,87 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS снижалась на 0,36%, до 3,92 доллара.