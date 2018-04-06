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Биржи АТР закрылись в основном в минусе после поручения Трампа расширить импортные пошлины


Рынки / Индексы

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на новостях о стремлении президента США Дональда Трампа повысить пошлины при торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,33%, до 2429,58 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,36%, снизившись до 21567,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,11%, до 29844,94 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился менее чем на 0,01%, до 5788,7 пункта.

Биржи Шанхая и Шэньчжэня в пятницу по-прежнему закрыты из-за праздника Цинмин - "праздника чистого света" - традиционного дня поминовения усопших. По итогам торгов среды, 4 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 3131,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,57%, до 1831,7 пункта.

Надежды трейдеров относительно разрешения торгового спора между США и Китаем ослабли после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan), которое приводит агентство Market Watch, несмотря на присутствие сомнений относительно того, в каком объеме будут материализованы штрафные меры, заявление "безусловно, повысило опасения в очередной раз".

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