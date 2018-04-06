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Нефтяные цены продолжают снижаться на эскалации торгового конфликта США и Китая


Commodities / Рынки

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться днем на фоне эскалации конфликта в сфере торговли между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.33 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73% - до 67,83 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,88% - до 62,98 доллара за баррель.

Напряжение в торговых отношениях между США и Китаем обострилось после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, которые пока тоже не начали действовать.

Несмотря на то, что на данный момент нефть не включена в список товаров, на которые могут распространяться пошлины, инвесторы все равно опасаются такой возможности, поскольку Китай является вторым по величине импортером нефти в США, пишет газета The Wall Street Journal.

"(Введение тарифов - ред.) в большей степени косвенно повлияет на замедление глобальной торговли и ВВП, а также на рост глобального спроса", - приводит издание мнение аналитика Energy Aspects Ричарда Мэллинсона (Richard Mallinson).

На фоне геополитической напряженности инвесторы почти не отреагировали на данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о буровых установках. Так, число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру снизилось в марте в месячном выражении на 92 единицы, или на 4%, - до 2,179 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых увеличилось на 194 единицы, или на 9,77%.

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