МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рубль и рынок акций сдержанно отреагировали на новые санкции США против российских чиновников и бизнесменов, свидетельствуют данные торгов.

США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, сообщило министерство финансов США.

К 15.32 мск курс доллара к рублю расчетами "завтра" повышался на 0,11 рубля - до 57,83 рубля, курс евро - на 0,2 рубля и равнялся 70,82 рубля.

Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4% до 2286 пунктов, РТС - на 0,7%, до 1245 пунктов.

На новостях основные фондовые индексы снизились дополнительно в пределах 0,5%. Рубль потерял к доллару и евро дополнительно до 10 копеек. Однако спустя несколько минут рубль и индексы частично