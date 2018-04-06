FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль и рынок акций сдержанно отреагировали на новые санкции США


Рынки / Акции

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рубль и рынок акций сдержанно отреагировали на новые санкции США против российских чиновников и бизнесменов, свидетельствуют данные торгов.

США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, сообщило министерство финансов США.

К 15.32 мск курс доллара к рублю расчетами "завтра" повышался на 0,11 рубля - до 57,83 рубля, курс евро - на 0,2 рубля и равнялся 70,82 рубля.

Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4% до 2286 пунктов, РТС - на 0,7%, до 1245 пунктов.

На новостях основные фондовые индексы снизились дополнительно в пределах 0,5%. Рубль потерял к доллару и евро дополнительно до 10 копеек. Однако спустя несколько минут рубль и индексы частично

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ