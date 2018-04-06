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Бумаги En+ обрушились на 22%, "Русала" – на 12% из-за санкций США


Рынки / Акции

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Бумаги En+ на новостях о новых санкциях США усилили падение и обрушились на 22%, "Русала" - на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал".

К 16.20 мск акции "Русала" дешевели на 11,39%. Чуть ранее в пятницу они обновили минимум с июля 2017 года на уровне 30,2 рубля (-12,2%).

ГДР En+ на Лондонской фондовой бирже (LSE) теряли 20%, опускаясь до 9,8 доллара. Ранее они обновили исторический минимум: после недавнего IPO они еще не торговались уровне 553 рубля (-22,2%).

Бумаги "ГАЗа" низколиквидны и пока остаются в плюсе — на 2,8%.

En+ Group, подконтрольная Олегу Дерипаске, — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы — En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".


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